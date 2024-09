Roma-Athletic Bilbao Juric | Dybala? Speciale se sta bene Tifosi ci stia accanto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “Io voglio vincere domani, il mio unico pensiero è questo non vado oltre. Cerco di fare le scelte giuste, voglio concentrazione. Mio esordio in Europa? La partita la prepariamo uguale e non cambiamo niente, il concetto è sempre lo stesso. Al momento non provo emozione, penso solo alla partita. Spero che con le prestazioni dell’altro giorno icino“. Sono le parole rilasciate dal nuovo allenatore della, Ivan, alla vigilia della sfida di Europa League contro l’, all’esordio assoluto da allenatore in una competizione europea. “Dei nuovi chi vedremo in campo? Non abbiamo ancora deciso quelli che giocheranno domani, sicuramente faremo un po’ di cambi ma ancora non ho deciso.come sta e va gestito? Abbiamo un grande staff, dobbiamo stare attenti ad ogni aspetto. Ha recuperatodalla partita, ma dobbiamo stare attenti.