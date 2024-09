Pestata e rapinata preso nigeriano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Stava tornando a casa dopo un turno di lavoro: mentre saliva in auto è stata raggiunta da unche, dopo averla bloccata con fare intimidatorio le ha intimato di consegnarli borsa e telefonino. La giovane, 21 anni, si è opposta alle richieste del balordo e l’uomo ha iniziato a prenderla a pugni sul volto fino a farla cadere a terra. Fortunatamente altri ragazzi sono accorsi in aiuto della vittima; insieme a loro anche l’assessore con delega alla legalità Vittorio Ferraresi che ha chiamato subito la polizia. Gli agenti, in breve tempo hanno individuato e arrestato il rapinatore. Il grave episodio di violenza è accaduto lunedì intorno alle 23 in via Prampolini. La giovane stava appunto salendo in auto dopo aver finito un turno di lavoro ed è stata bloccata dallo sconosciuto che, con fare intimidatorio le ha ordinato di consegnargli la borsa e lo smartphone.