Ostico e ambizioso Vis occhio al Campobasso

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Sarà una prova di maturità quella che la Vis Pesaro affronterà domani alle 20.45 a. Allo stadio "Antonio Molinari", infatti, i ragazzi di mister Stellone sono attesi da un test per mettere alla prova le proprie ambizioni. I biancorossi se la vedranno con una neopromossa che ha fame di punti. E se la vedranno con un esperto stratega come Piero Braglia, mago delle promozioni in serie B, già ottenute con Juve Stabia e Cosenza nel corso della sua lunga carriera. Dopo un pareggio a Gubbio, il tecnico toscano si è mostrato fiducioso, vede una squadra in crescita che fa della solidità difensiva il proprio mantra.