Operazione antidroga a Portici | tre arresti durante i controlli

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Napoli San Giovanni a Teduccio e: servizi anti droga con gli stessi carabinieri cheil servizio arrestano 3 persone in due episodi diversi Non ci si ferma mai, anche quando forse la stanchezza prende il sopravvento. La storia che andiamo a raccontare tratta die la singolarità è rappresentata dai tempi e dai protagonisti. Siamo ae i carabinieri della locale stazione sono impegnati in un servizioa San Giovanni a Teduccio quando sorprendono il 54enne G. F. – già noto alle forze dell’ordine – mentre cede una dose di hashish a un cliente. La perquisizione viene estesa nell’abitazione dell’uomo, nel quartiere Vasto di Napoli, e lì i carabinieri trovano e sequestrano altre dosi della stessa sostanza che erano state nascoste in un foro nel muro del balcone.