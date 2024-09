McTominay | Voglio vincere lo scudetto con il Napoli | VIDEO

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Scott, nuovo acquisto del, si è aperto ai microfoni dei canali ufficiali del club. Il centrocampista ha parlato del suo percorso calcistico, della passione per il calcio e delle sue ambizioni con la maglia azzurra. “Mi chiamo Scott, vengo da Lancaster e sono un centrocampista del”, esordisce l’ex Manchester United, raccontando come la sua carriera sia stata segnata da un costante impegno e dall’amore per il calcio. L’influenza della famiglia e i suoi idoli calcistici “La mia famiglia ha sempre fatto di tutto per aiutarmi” racconta, rivelando come da bambino abbia attraversato l’Inghilterra per giocare con lo United. Ha ricordato con affetto i suoi idoli calcistici, Wayne Rooney e Zinedine Zidane, figure che ha cercato di emulare fin da piccolo.