Maltempo a Roma | allagamenti e alberi caduti due persone soccorse in auto

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Piogge intense hanno causato disagi nella Capitale, con interventi della polizia locale e dei vigili del fuoco Ilche ha colpitonelle prime ore del mattino ha causato disagi significativi in diverse zone della città , cone caduta die rami. La Polizia Locale diè intervenuta in almeno cinquanta casi, con la maggior parte delle criticità registrate nel quadrante sud della Capitale. In via Cristoforo Colombo, nei pressi di piazzale Venticinque Marzo 1957, duesono rimaste intrappolate ina causa dell’allagamento della carreggiata. I vigili urbani, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti intorno alle 6 del mattino, riuscendo a trarre in salvo i due occupanti. Una delle, una donna di 56 anni, è stata trasportata all’ospedale Sant’Eugenio per ricevere le cure necessarie.