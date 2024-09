L’Universo di carta di Italo Calvino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il fascino dell’opera di, la sua letteratura cosmica, il suo modo di raccontare la scienza. Tutto questo sarà al centro dell’incontro a ingresso libero dal titolodidiche si terrà venerdì 27 settembre alle 18 a PrismaLab.Organizzato dalla Biblioteca Lazzerini, in collaborazione con l’associazione astronomica Quasar, l’incontro sarà condotto da Massimo Mazzoni, astronomo e responsabile dell’XUV Lab di spettroscopia dell’ Osservatorio astronomico di Arcetri. Con l’occasione del recente anniversario della nascita di, verranno esplorati i racconti a carattere astronomico delle raccolte Le Cosmicomiche, Ti con zero e Palomar, mettendoli in relazione con le novità scientifiche del tempo che gli furono di ispirazione, dalla cosmologia alla genetica.