LIVE Berrettini-Van de Zandschulp 6-3 4-3 ATP Tokyo 2024 in DIRETTA | azzurro avanti di set e break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Borsata lungoriga di rovescio Van de. 40-30 Prima vincente! Scoraggiante! 30-30 Gran punto di Van de, che chiude di rovescio. 30-15 Slice in rete, rarità, del romano. 30-0 Non risponde sulla seconda Van de, era una delle ultime occasioni. 15-0 Prima vincente! 4-3 Tiene a trenta Van de, non si arrende. 40-30 Diabolicocon il passante stretto slice, difficilissimo da gestire. Poi arriva e tocca bene il recupero stretto. 40-15 Prima vincente. 30-15 Palla corta stavolta di, arriva e gestisce ancora male dal lato del rovescio Van de. 30-0 Smorzata a segno di Van de. 15-0 Prima vincente. 4-2 Lungo il dritto difensivo di Van desullo slice lungoriga di. 40-30 Mamma mia, scoraggiante.