L' auto ha l' assicurazione falsa confiscata dalla polizia locale

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La Spezia, 25 settembre 2024 – Stava guidando la suasenzae ne ha presentata unaagli agenti: macchinae maximulta. Durante la normale attività di controllo sulla sicurezza della circolazione stradale cittadina, una pattuglia di agenti dellaera intenta, ieri pomeriggio in viale Fieschi, ad effettuare un servizio di rilievo delle targhe tramite il dispositivo mobile Xtreme Targa System. Il moderno strumento di cui è dotato il Comando della municipale spezzina, consente in tempo reale di analizzare le targhe dei veicoli in transito e, qualora rilevi la mancanza di, della revisione, oppure risulti rubato, emette un alert per avvisare gli operatori. In fase di controlli con questa tecnologia, gli agenti hanno avuto dubbi sulla genuinità dei documenti assicurativi di un’vettura Subaru immatricolata in Italia.