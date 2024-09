L' amore più grande della mia vita poi la strage Orrore a Nuoro uccide moglie e figlia morto anche il bimbo di 9 anni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ancora sangue in famiglia, un'altra orribiletra le mura di casa. Sono quattro i morti adove questa mattina, intorno alle 7, un operaio dell'agenzia regionale Forestas, Roberto Gleboni di 52, prima di suicidarsi, ha sparato allaGiusi Massetto, 43ndola, e poi ai tre figli. Morta sul colpo la più, Martina, 26, ed è deceduto in ospedale il più piccolo di 9, di cui pochi minuti fa è stata dichiarata la morte cerebrale. Feritoil secondo figlio, di 14. La carneficina è avvenuta in via Ichnusa dove la coppia abitava coi figli. Gleboni, incensurato, ha sparato - secondo quanto ricostruito finora da carabinieri e polizia -contro un vicino di casa, Paolo Sanna, 59, soccorso sulle scale dell'edificio e ora ricoverato in rianimazione.