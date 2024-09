La USS Preble nel Pacifico occidentale | il cacciatorpediniere con l’arma laser inviato in previsione di una guerra contro la Cina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 25 settembre 2024 - - La USS, undotato di unche può abbattere droni e missili, sarà schierato nel, indi un possibile conflitto tra gli Stati Uniti e la. Una decisione maturata dopo la pubblicazione, da parte del capo delle Operazioni navali, l'ammiraglio Lisa Franchetti, del Piano di navigazione 2024 dove si dice chiaramente che l'obiettivo strategico della marina è di essere pronta per la "possibilità di unacon la Repubblica popolare cinese entro il 2027". Così la nave è già partita da San Diego per arrivare a Yokosuka, in Giappone, con una prospettiva temporale fino al 2027.