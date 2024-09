Isola 18 Peppe Di Napoli in ospedale per un tumore | Facendo visite sono stati trovati tanti piccoli linfomi

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’ex naufrago de L’dei Famosi che scelse di abbandonare il gioco, nonché pescivendolo partenopeo molto noto su TikTok, ha aggiornato i suoi follower sulla sua condizione di salute tramite un post su Instagram.di, classe 1973, è da sempre apprezzato dal pubblico – social e televisivo – per la sua simpatia travolgente. Questa volta, però, non è stato portatore del suo solito entusiasmo contagioso: ha annunciato di dover iniziare il suo lungo percorso di lotta contro un, diagnosticatogli a seguito di vari accertamenti. Si tratterebbe in particolare diche, come spiega, “andati a trovarlo”. La foto postata, infatti, lo ritrae in un corridoio d’, con lo sguardo comprensibilmente cupo. Proprio domani si troverà a sottoporsi al primo intervento: il primo step per liberarsi di questo nemico.