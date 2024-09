Inter | un milione di incassi al cinema per il film sullo Scudetto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Grande successo alper ildell’. Il lungometraggio Due stelle sul cuore, dedicato al 20esimodel club nerazzurro, ha registrato oltre 1.000.000 di euro di incasso in una settimana con 80.000 spettatori nelle sale. Ilracconta la conquista della seconda stella attraverso immagini inedite, racconti e testimonianze esclusive, behind the scenes e momenti indimenticabili che hanno accompagnato l’incredibile cavalcata verso la vittoria del 20esimo. A guidare gli spettatori ci sono tutti i protagonisti del 2023/2024: da Mister Inzaghi a tutti i giocatori scesi in campo. Accanto a loro tante celebrities del mondo del, della musica e dello spettacolo, tra cui Gabriele Salvatores, Matilde Gioli, Luciano Ligabue e Rose Villain.: undialper ilSportFace.