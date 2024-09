Instabilità senza fine nella Bergamasca | giovedì e venerdì ancora piogge e rovesci

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Gabriele Galastro del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Sull’Europa centro-occidentale il passaggio di perturbazioni nord-atlantiche porteranno sulla regione e sulla provincia di Bergamo meteo variabile con precipitazioni sparse alternate da momenti più asciutti. Mercoledì 25 settembre 2024 Tempo previsto: in mattinata sui rilievi cielo generalmente poco nuvoloso, in pianura possibili foschie o banchi di nebbia. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità su tutta la regione con possibilità di locali piovaschi osui rilievi e la pianura occidentale, altrove tempo asciutto. Temperature: minime comprese tra 13 e 15°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 18 e 23°C.