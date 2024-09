Il governo risponde al dissenso con il carcere I leader del centrosinistra e i sindacati in piazza contro il ddl Sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Alla manifestazione convocata daiCgil e Uilil DdldelMeloni, si sono ritrovate insieme gran parte delle opposizioni e i loro, contestando il provvedimento. Da Pd al M5s, passando per Alleanza Verdi Sinistra e +Europa, la bocciatura è stata unanime: “Reprime il”. “Sono norme liberticide, vogliono reprimere le proteste, anche pacifiche, purele grandi opere”, ha attaccato la segretaria del Pd Elly Schlein, presente al sit in vicino al Senato. “Abbiamo visto aggravanti che per noi hanno dei profili di incostituzionalità , norme davvero terribilile detenute madri e i loro bambini fino a un anno, che prima non si potevano e ora si potranno mandare in. Una stretta repressiva e securitaria che non porterà piùin questo Paese”, ha continuato.