I veterani si fanno valere Singolari e doppio da sogno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Milano Marittima ha ospitato anche quest’anno il prestigioso Campionato italianodi tennis, giunto alla sua 50esima edizione. Dal primo al 15 settembre, il Tennis Club del Marepineta Resort ha accolto centinaia di atleti provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi sui campi in terra rossa della rinomata località balneare romagnola. Il torneo, che vanta una tradizione ultracinquantennale, ha visto la partecipazione di giocatori di età compresa tra i 35 e gli 80 anni, dimostrando come il tennis sia uno sport senza tempo, capace di appassionare e coinvolgere atleti di ogni generazione. Uno sport a cui ci si avvicina spesso da giovanissimi, ma che poi, anche quando il fisico non è più quello dei tempi migliori, non si abbandona e anzi si continua a praticare con l’entusiasmo degli esordi.