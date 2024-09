I due amici hanno commentato l’allenamento di Ferguson su Instagram Gli applausi di Beukema e Ndoye

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) A fare il tifo per Lewise a seguirne passo passo il percorso verso il rientro c’è il Bologna intero. In primis i compagni eSame Dan, che nonfatto mancare le reazioni al video pubblicato dal club sullo scozzese. "Troppo facile, questo è solo riscaldamento. Voglio vedere il test", dice l’olandese, che assiste alla seduta differenziata del compagno spronandolo. Altro test in vista, per, per capire se la forza muscolare del quadricipite gli possa consentire di tornare ad allenarsi e quando. "Comincia ad andare veloce. Adesso sì che va bene. Che bello rivederlo in campo", scrive l’esterno svizzero, tra i miglioridifuori dal campo insieme a