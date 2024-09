Finale Louis Vuitton Cup | Luna Rossa sfida Ineos Orario e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 25 settembre 2024 –Cup ultimo atto. Comincia domani ladella challenger selection series che vedrà impegnatacontroBritannia. In palio un posto per laalla 37^ America’s Cup contro Team New Zealand. Prima bisognerà però vincere almeno 7 match race visto che il testa a testa si giocherà al meglio delle 13 regate, a partire dalle prime due che si svolgeranno proprio domani pomeriggio. Si tratterà di una riedizione delladella Prada Cup 2021, allora terminata con il punteggio di 7-1 a favore del sindacato italiano.