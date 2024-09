Fiamme Gialle lo spettacolo della solidarietà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La Guardia di Finanza, ieri, ha alzato il sipario sulla. Al Teatro Municipale Valli, sono andati in scena musica, arte e cultura per una serata al serviziobeneficenza, per celebrare i suoi 250 anni di storia. Con un importante riconoscimento da parte del Comune di Reggio Emilia che ha consegnato al corpo il Primo Tricolore mentre la stazione mediopadana si è illuminata con i coloribandiera nazionale. E c’è stato il tutto esaurito all’evento al Valli, un momento di grande partecipazione all’insegnaa favore di Unicef, organizzato dalla Guardia di Finanza reggiana, in collaborazione con la Fondazione Pietro Manodori. Già dalle prime ore di ieri pomeriggio, davanti al Teatro Valli, una vasta rappresentanza istituzionale di uomini e mezzi dellehanno attirato i passanti.