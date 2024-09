E’ iniziata la demolizione del palazzo comunale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) E’ladel vecchio fatiscentedi Borghi dove verrà costruito quello nuovo. Nel 2021 era stato tolto il vincolo della Soprintendenza di Ravenna per ilmunicipale che 19 anni fa era stato chiuso in quanto pericolante e non più sicuro per i dipendenti e per il pubblico. Gli uffici vennero trasferiti in una abitazione privata, attigua alla vecchia struttura in piazza Lombardini e la sala del consiglioprima trasferita accanto alla Chiesa di Santa Croce e, negli ultimi 13 anni, nella nuova sala polifunzionale a un centinaio di metri. La precedenti amministrazioni comunali avevano sempre detto di volere ristrutturare la vecchia sede. Ma nulla è stato fatto.