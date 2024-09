Diplomazia in bilico | Biden e Guterres chiedono tregua ma tra Israele e Hezbollah il conflitto infuria

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ilin Libano continua ad aggravarsi, portando a un drammatico esodo di civili dal sud del Paese. Secondo le autorità locali, oltre 20 mila persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case, cercando rifugio in aree più sicure. I media locali hanno mostrato immagini di interminabili file di veicoli sulle strade principali, in fuga dai raid aerei che hanno colpito le regioni meridionali.Beirut ha aggiornato il bilancio delle vittime a 558, tra cui 50 bambini. Tra i morti si contano anche due membri dello staff dell'Unhcr, l'agenzia dell'Onu per i rifugiati. Il direttore generale dell'Unhcr, Filippo Grandi, ha espresso il suo dolore su X (ex Twitter), condannando i raid aerei israeliani e definendoli responsabili di centinaia di vittime civili. Le operazioni militari disono proseguite senza sosta.