Difficile resistere a parole così dolci E infatti l' attrice spagnola è scoppiata in lacrime

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tra gli attori spagnoli è sicuramente uno degli attori più amati e apprezzati. Merito del suo grande talento, certo, ma anche di un fascino solo all’apparenza rude e che si trasforma in grande romanticismo quando parla della persona a cui tiene di più al mondo. Stiamo parlando di Javier Bardem, che ha ricevuto il presitigioso Premio Donostia alla carriera durante l’apertura del San Sebastian Film Festival. Il divo ha voluto ringraziare diverse persone per il riconoscimento e tra queste non potevano mancare le donne della sua vita: sua madre e, ovviamente, sua moglie Penélope Cruz.