Arrestata una coppia sulla A1 | viaggiavano con documenti falsi e refurtiva a bordo di un’auto a noleggio

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La Polizia Stradale di Arezzo ha arrestato unadi trentenni durante un controllo sull’autostrada A1, nel tratto aretino, mentrein direzione sud adi una Jeep Renegade noleggiata. I due, di origini sudamericane, hanno esibito passaporti argentini e una patente di guida del medesimo Paese, ma la fattura deiha subito insospettito gli agenti. Portati presso la caserma di Battifolle, un esame approfondito, effettuato con la lampada di Wood, ha rivelato l’assenza di importanti elementi di sicurezza sui, confermando così i sospetti circa la loro autenticità. In più, laè stata trovata in possesso di numerosi monili, tra cui collane, braccialetti, orecchini e anelli, oltre a una consistente somma di denaro contante. Interrogati, non sono riusciti a giustificare la provenienza degli oggetti.