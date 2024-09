A Gaza la situazione oncologica è catastrofica | i malati di cancro sono abbandonati a se stessi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Al World Cancer Congress di Ginevra, tenutosi quest’anno, si è svolto un importante simposio dedicato alladi. Durante l’evento, gli scienziati hanno presentato un quadro drammatico che dovrebbe suscitare una forte reazione da parte della comunità scientifica e dell’intera comunità europea. La Striscia diha vissuto per anni sotto un blocco imposto da Israele, dal 2007, che ha trasformato questo piccolo lembo di terra in una prigione a cielo aperto. Il blocco ha limitato non solo gli spostamenti delle persone via terra, mare e aria, ma ha impedito anche l’ingresso di beni essenziali, come cibo, medicine e materiale sanitario, aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione. Nel 2022, le difficoltà sanitarie erano particolarmente evidenti: 20.