Un posto al sole anticipazioni 24 settembre 2024 | l' iniziativa di Damiano

(Di martedì 24 settembre 2024)Renda sarà al centro dell'attenzione nel corso della puntata di Unaldi martedì 24. Il poliziotto, negli ultimi tempi, è stato coinvolto nelle indagini sul boss Angelo Torrente, soprattutto dopo le preziose informazioni che Alberto Palladini ha fornito ad Eugenio Nicotera e a Lucia Cimmino. L'avvocato, in particolare, dopo aver scoperto la località dove Eduardo Sabbiese si è trasferito con Clara Curcio e il piccolo Federico, dopo il loro ingresso nel programma di protezione testimoni, ha deciso di mettersi in contatto con Angelo Torrente per stringere una diabolica alleanza con lui. Poco dopo, Alberto è riuscito ad incontrare il boss e gli ha promesso di fornirgli l'indirizzo di Sabbiese affinché lui lo uccidesse, ma si è fatto promettere dall'uomo che non avrebbe agito in presenza del figlioletto.