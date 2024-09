Torino-Empoli oggi in tv | canale orario e diretta streaming sedicesimi Coppa Italia 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match deidi finale della. All’Olimpico-Grandescontro della consacrazione tra due squadre che in campionato stanno dando spettacolo: entrambe imbattute, primi da soli i granata dopo mezzo secolo, quinti i toscani due punti più indietro. C’è però ora da avanzare nellanazionale, dove gli ottavi mettono in palio la sfida contro la Fiorentina. Chi trionferà, i piemontesi o gli azzurri? Fischio d’inizio alle ore 21 di martedì 24 settembre. COME VEDEREIN TVsarà visibilein tv su1,su Mediaset Infinity,scritta su Sportface.in tv:SportFace.