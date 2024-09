Tokyo ' allarmata' da violazioni russo-cinesi suo spazio aereo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Il Giappone si dice fortemente preoccupato per le recentidelloe da altre attività militari da parte di Russia e Cina. Lo ha dichiarato martedì, nel corso di una conferenza stampa, il ministro della Difesa, Minoru Kihara, all'indomani del sorvolo di unmilitare, per tre volte, del Mar del Giappone a nord dell'isola di Hokkaido: una circostanza che ho spinto un caccia dell'Air Self-Defense Force giapponese a usare per la prima volta un razzo di segnalazione, secondo quanto segnalato dello stesso ministero della Difesa. Già a fine agosto il Giappone aveva confermato che per la prima volta unspia militare cinese aveva violato il propriosulle acque del Mar cinese orientale, al largo delle isole della prefettura di Nagasaki, nell'arcipelago sud-occidentale.