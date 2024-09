Tagliavini e Trenti trionfano nei provinciali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Si sono chiusi al Circolo Tennis Reggio i 66esimi campionatioutdoor, che hanno visto oltre 500 partecipanti nei 20 tabelloni in programma. L’ultima giornata di gare ha visto numerose finali chiudersi sul filo di lana: è il caso dell’Open maschile, con Leonardo(San Martino Sport) che ha regolato 6-4, 6-7, 13-11 Luca Grasso (Ct Albinea); successo al super tiebreak anche per Elisa(Ct Albinea), che supera contro pronostico la numero 1 Annalisa Munari (Ct Tricolore) col punteggio di 6-3, 6-7, 10-7 e si aggiudica l’Open femminile. I due campioni erano reduci dalla sconfitta in finale nel doppio:, insieme alla compagna di circolo Emma Aguzzoli, ha ceduto 6-1, 6-0 a Alice Vezzadini-Beatrice Iemmi (Ct Correggio);, invece, si è arreso 7-5, 1-6, 10-6 contro Tommaso e Filippo Iotti (Ct Albinea).