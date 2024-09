Sinner risponde ad Alcaraz | Si gioca troppo? Bisogna fare delle scelte Atp Pechino Jannik debutta contro Jarry

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 – InizieràNicolasil cammino diall'Atp 500 di, in programma da giovedì 26 settembre al 2 ottobre. Il China Open - lì dove un anno fa è iniziata l'ascesa dell'azzurro - segnerà il ritorno in campo dell'azzurro dopo il trionfo agli Us Open. Il numero 1 al mondo debutteràil cileno, oggi n. 28 al mondo e reduce dai quarti di finale a Chengdu. Nel tabelloneha evitatoe Medvedev che potrebbe incrociare soltanto in finale.adDa, il campione azzurro ha subito replicato a Carlos, che a margine della Laver Cup era andato all’attaccouna stagionefitta di impegni (“In qualche modo ci uccideranno, a volte mi capita di non avere voglia dire un torneo”, le parole dello spagnolo).