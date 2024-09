Siani il ricordo e la Mehari in una sala a lui dedicata

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 24 settembre 2024) Taglio del nastro, questa mattina, della ‘delladella Memoria’ in Villa Bruno a San Giorgio a Cremano. Nel 39esimo anniversario dell’omicidio di Giancarlo, giovane cronista del quotidiano ‘Il Mattino’, la città vesuviana inaugura uno spazio con l’auto a lui appartenuta e un muro di foto raffiguranti i volti delle vittime innocenti di reati uccisi in Campania. Tante le autorità presenti all’evento, i sindaci, alunni delle scuole cittadine che avranno la possibilità di approfondire la conoscenza sul giovane cronista e sugli episodi da lui raccontati. «Una giornata fondamentale per la nostra città perché da anni ci occupiamo di collaborazione con le scuole con tanti progetti che impegnano gli alunni tutto l’anno» ha detto il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno.