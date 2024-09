Scritte sulle mura del tribunale e a Lido Tre Archi | quattro denunciati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Fermo, 24 settembre 2024 – Ora è ufficiale: hanno un nome e un volto igiovani autori dellefatte la notte del 7 settembre,del palazzo di Giustizia di Fermo e aTreche riportavano contenuti come “Osama Rip”, “Giustizia per Osama”; “Rip Osama Jedi giustizia solo 3 mesi”. I(come anticipato dal nostro giornale) sono tutti magrebini e volti già noti alle forze dell’ordine perché dediti a furti e spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati smascherati dalla polizia grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e sono statialla Procura della Repubblica di Fermo. Come detto leerano state rinvenuto davantiperimetrali dele altre di analogo contenuto erano comparse successivamente nel quartiere diTre, nei pressi di via Aldo Moro.