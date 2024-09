Sappiamo che le succede Grande Fratello dolore e lacrime | il crollo della concorrente

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 24 settembre 2024) Momenti didifficoltà alper la, finita innella mattinata del 24 settembre. E il pubblico ha subito capito il motivo di questo malessere psicologico, che la sta attanagliando da giorni. Tanto dispiacere da parte dei telespettatori, che sperano possa ben presto ristabilirsi e riuscire a portare avanti la sua esperienza televisiva. Ma in queste ore la situazione è parsa abbastanza delicata dal punto di vista del morale. Nel corsodiretta 24 ore su 24 di Mediaset Extra, le telecamere delhanno puntato verso latravolta dalle. E proprio sui social gli utenti hanno spiegato per quale motivo non sta bene mentalmente. Leggi anche: “Ora ci siamo proprio rotti”.