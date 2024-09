Raccontare la realtà che cambia | torna la Scuola di Educazione Civica della Sant' Anna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Pisa, 24 settembre 2024 -lacheè il tema di fondodiche, per il secondo anno consecutivo, alla Villa del Gombo, ex residenza del PresidenteRepubblica all’interno del Parco di San Rossore (Pisa), grazie all’idea presentata nel 2023 da un gruppo di allieve e di allieviSuperiore. Ladivede il coordinamento scientifico di Luca Gori, ricercatore di Diritto CostituzionaleSuperiore, ed è in programma da giovedì 26 a sabato 28 settembre con la partecipazione di 40 tra studentesse e studenti di tutta Italia, che hanno appena iniziato il quinto anno delle scuole superiori e che hanno superato una selezione, in base al merito scolastico e alla provenienza da famiglie, con genitori non laureati.