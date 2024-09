Persone non autorizzate lungo i binari | peggiora ancora la giornata dei pendolari della Roma-Napoli

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 24 settembre 2024) Dopo i guasti che hanno interessato la tratta ferroviaria tra Itri e Aprilia-Campo di Carne questa mattina, il pomeriggio continua a portare disagi per isulla lineavia Formia. Alle 14:50, la circolazione è stata rallentata a causapresenza dinonsuitraTermini e Torricola, rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine per ripristinare la sicurezza. Rallentamenti e ritardi La situazione è rimasta critica fino alle 16:00, con treni Intercity e Regionali che viaggiano con una velocità ridotta. I ritardi hanno portato a un aumento dei tempi di percorrenza fino a 40 minuti, causando notevoli disagi per i viaggiatori.