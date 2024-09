Ora vi dico di mamma Pierina Paganelli la figlia rompe il silenzio | non era mai intervenuta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 24 settembre 2024) Omicidio, i figli rompono il. È passato quasi un anno dall’omicidio della 78enne uccisa con 29 coltellate la notte del 3 ottobre nel garage di casa. L’unico indagato per il delitto è Louis Dassilva, in carcere dallo scorso luglio. Nei giorni scorsi si è saputo che gli investigatori hanno trovato la t-shirt usata dal killer la sera in cui è stata ammazzata la pensionata. Sulla maglietta non ci sarebbero tracce di sangue. La scientifica ha poi sequestrato pure un paio di occhiali da lavoro con lenti trasparenti, gli stessi indossati dall’assassino quella sera. Della vicenda si sta interessando anche la nota criminologa Roberta Bruzzone, che è consulente per la difesa del 34enne senegalese, convinta della sua innocenza. Ora, dopo mesi di illazioni, supposizioni e polemiche, a parlare sono per la prima volta i figli.