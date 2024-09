Neonati sepolti a Traversetolo l' ex fidanzato di Chiara Petrolini | Non so più chi è

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 24 settembre 2024) "Sono completamente frastornato. Non ho ancora realizzato cosa sia successo. E soprattutto non so più chi ho conosciuto, chi era". Queste le parole di Samuel, l'exdi, la 22enne agli arresti domiciliari per omicidio premeditato e soppressione di cadavere, accusata dopo il ritrovamento nel suo giardino di casa, il 9 agosto a Vignale, una frazione di(Parma) del cadavere di un neonato ed il successivo ritrovamento delle ossa di un altro bimbo nato a maggio 2023, anche questo figlio della ragazza.