Napoli novità per Raspadori | ora cambia tutto

(Di martedì 24 settembre 2024) Iloffre svariate possibilità a Giacomo, adessore è possibile in casa. Si avvicina per illa sfida di Coppa Italia contro il Palermo di Alessio Dionisi, un test importante per i ragazzi di Antonio Conte dove probabilmente avranno molto più spazio le seconde linee. Un calciatore come Giacomoavrà finalmente una nuova possibilità per mostrare a pieno il suo valore. Giacomodovrebbe regolarmente disputare la gara contro il Palermo valida per il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove gli azzurri ipoteticamente incontrerebbero la Lazio. Il match su disputerebbe a Roma, allo stadio Olimpico e Folorunsho ritroverebbe il suo ex allenatore.avrà modo di prendersi la maglia da titolare.