Meloni al Summit contro le droghe | Distruggono la vita delle persone non c’è un diritto a usarle video

(Di martedì 24 settembre 2024) “Ci opponiamo a ogni tipo di droga: non c’è unalla droga. Voglio mandare un chiaro messaggio: lelae le istituzioni devono fare tutto quel che possono per contrastare la produzione e il traffico di droga”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia, intervenendo al Vertice della Coalizione Globalela minacciasintetiche, a margine dell’Assemblea generale dell’Onu.: tuttesono dannose “L’Italia – ha sottolineato – è parte attiva e persegue gli impegni assunti in tutti i contesti multilaterali, a partire dal G7. Siamo contrari all’usoe non crederemo mai che esista unall’uso. Esiste invece il dovere di agire prima che queste sostanze possano causare danni irreparabili. Siamo certi della crescente necessità di trasmettere messaggi chiari.