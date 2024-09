Lodi prende fuoco una cabina elettrica | allarme in serata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024), 23 settembre 202 – Si incendia ladell'elettricità, paura a. Alcuni passanti, nelladi lunedì 23 settembre, hanno notato del fumo provenire da una c abina dell'Eneli. È stato quindi dato l'. L'incendio è divampato in via Del Chiosino e fortunatamente non ha coinvolto persone. Bisognava però fare presto, visto il pericolo per la presenza di corrente. È quindi andata una squadra dei vigili deldi, con un’autopompa, insieme ai tecnici dell'azienda preposta. I pompieri hanno spento la combustione, la cui origine al momento è sconosciuta e messo in sicurezza l'area. Poi tutto è tornato alla normalità, in attesa del ripristino definitivo.