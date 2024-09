L’analisi di passarini Tolentino un errore che abbiamo pagato a caro prezzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) "Peccato non essere riusciti a fare punti davanti ai nostri tifosi perché volevamo regalare loro una soddisfazione contro una squadra tra le più forti del campionato". Si dice amareggiato Paolo(foto), allenatore del, per la sconfitta casalinga contro l’Osimana. "La squadra – dice – ha giocato una buona partita, peccato per comesubito il gol risultato decisivo: sul calcio piazzato non siamo stati bravi a chiudere".non ha approcciato bene la gara nei primi minuti, pagandolo acon il gol. In crescita poi nella seconda parte del match, con la squadra cremisi che ha provato in tutti i modi a reagire. "Le occasioni create – dice l’allenatore – non sono state capitalizzate come avremmo dovuto, specialmente nel secondo tempo,avuto sempre il pallino del gioco e quantomeno avremmo potuto trovare il pareggio".