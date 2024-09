La Roma agli arabi con Malagò presidente la capitale mormora Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 24 settembre 2024) Lacon, la) I Friedkin stanno smobilitando.lo scrive chiaro e tondo con Marco Juric. Anche il silenzio sullo stadio è un elemento del disimpegno. Il progetto definitivo ancora non c’è, e da settimane in Campidoglio si domandano che fine abbia fatto la. Un silenzio assordante su un “elemento chiave” che preoccupa in termini di strategia a medio-lungo termine. Soprattutto se paragonato al nuovo stadio dell’Everton, pronto per la prossima estate e porta di accesso dei Friedkin al club e alla ricca Premier League. E poi c’è la pista araba. È di luglio 2023 la prima offerta da circa 850 milioni di euro, rifiutata dai Friedkin.