Kentucky Fried Chicken aperto all’Esp di Ravenna 25 assunzioni

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024. E’ dotato di una sala interna da 170 metri quadri, potendo contare su venti posti a sedere, il nuovo ristorante che(Kfc), azienda leader mondiale nel settore dei ristoranti che servono pollo fritto, haoggi (martedì 24) aall’interno del Centro Commerciale Esp, portando così a sei il numero di insegne del brand presenti in Emilia-Romagna. Nel nuovo locale i fan di Kfc potranno trovare proposte per tutti i gusti: dalle Hot Wings (alette di pollo fritto piccanti) ai Tender (filetti di pollo in versione Crispy oppure Original), fino all’iconico pollo con l’osso. Quello diè anche il primo locale Kfc a gestione diretta di tutta la regione, e con il suo arrivo ha già generato 25 nuovi posti di lavoro sul territorio.