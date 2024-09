Il Super Bowl della sicurezza Allerta massima a New York per l’Assemblea Onu

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 24 settembre 2024) La settimana delGenerale è anche quella peggiore per il traffico a New. Quest’anno, in particolare, sta peggiorando un problema già grave: secondo dati del comune, la velocità media di un’auto a Midtown nei 12 mesi tra giugno 2023 e giugno 2024 è stata di 7,7 chilometri all’ora, la più bassa dal 1971, scesa l’anno scorso, nella settimana del, a 5,5 chilometri orari. Magenerale delle Nazioni Unite, con 140 leader mondiali nella Grande Mela, porta con sé anche nuove misure di, ancor più elevate del normale, con elicotteri e motovedette armatepolizia, una decina di unità cinofile per la ricerca di esplosivi e posti di blocco nelle strade di accesso al Palazzo di Vetro. Osservato speciale è il Secret Service.