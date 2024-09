Il rapper Tekashi 6ix9ine denunciato per abusi sessuali estorsione e revenge porn dalla sua ex fidanzata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Dal successo mondiale alle vicende giudiziarie. La carriera delamericano Daniel Hernandez, meglio conosciuto con il nome di, sembra aver preso di nuovo una piega inaspettata. Dopo i mesi trascorsi in carcere nel 2019, l’Internal Revenue Service, deputata alla riscossione dei tributi negli Stati Uniti, ha sequestrato e messo all’asta alcune auto di lusso presenti nella collezione di. Ora, però,potrebbe dover affrontare guai ancora più seri, perché la sua ex compagna, laYailin La Más Viral, ha depositato una denuncia nei suoi confronti perfisici,e finanziari e per aver condiviso senza il suo consenso alcune sue foto intime su X. Secondo TMZ, che ha riportato alcuni passaggi dei documenti presentati da Yailin, ilavrebbe più volte drogato la sua compagna, abusandola sessualmente.