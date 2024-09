Il diritto alla felicità | troppo socialismo nel libro di Elly Schlein La chiave non è lo Stato ce lo dice la filosofia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 24 settembre 2024) Nel panorama politico contemporaneo, il concetto di “” sta emergendo come un nuovo terreno di scontro ideologico., nel suo recenteL’imprevista, propone una visione progressista, in cui ilè legato a una serie di interventi dello. Volti a garantire giustizia sociale, equità economica e libertà dai vincoli sociali, culturali e discriminatori. Ma questa concezione non è l’unica visione possibile e rischia di semplificare eccessivamente una questione profonda e complessa come laumana. Per comprendere la portata di questo dibattito è essenziale volgere lo sguardo all’antichità.