Il concetto di entertainment applicato ai contenuti digitali su sport e allenamento

(Di martedì 24 settembre 2024) Lo abbiamo detto anche in altri articoli del nostro approfondimento di oggi. La palestra digitale sta prendendo piede sempre di più, individuando nuove direttrici per gli appassionati sulle quali spostarsi. Non è più un’esigenza collegata al periodo di isolamento e contenimento sociale, non è più una forzatura dettata da un rischio di contagio sanitario che ci ha costretti a restare in casa per diverse settimane senza rapporti con l’esterno: le piattaforme che supportano l’esercizio fisico attraversomultimediali sono diventate una vera e propria esigenza, una vera e propria commodity con cui arricchire le offerte e le proposte di fitness. Ecco perché è importante valutare come, oggi, ci sia sempre più necessità di appper gli allenamenti.