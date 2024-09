I signori dei tubi d’acciaio | Una storia lunga un secolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Van Leeuwen nasce in Olanda nel 1924 e diventa, lungo cent’anni di, leader nella fornitura didi acciaio, piping e applicazioni connesse. Una società presente in 33 Paesi che ha sede a Lippo di Calderara di Reno (Bologna). Ruggero Nestri, CEO di Van Leeuwen Italia Spa, come siete arrivati fin qui? "Il nostro percorso nasce da un’opportunità: Piet Van Leeuwen, facendo i suoi primi lavoretti, acquisisce competenze di base sul mondo dei. Dopo l’università incontra un amico bancario, che da un fallimento riceve uno stock dicome collaterale; l’amico gli chiede un parere e Piet capisce che l’offerta è molto bassa e gli propone di comprare lui stesso ia un prezzo maggiore. Non avendo soldi si indebita, ma continua a comprare e a vendere. E da lì la famiglia sta continuando da cent’anni".