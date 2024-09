I Jonas Brothers sbarcano al Forum | Kevin Joe e Nick celebrano vent’anni di musica in una notte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Assago (Milano) –, finalmente. Previsto a primavera e poi spostato all’autunno per problemi di calendario, il “Five Albums. One Night. World Tour” dei redivivi, Joe esbarca stasera altenendo fede al titolo, attraversando il meglio della produzione di questisulla cresta dell’onda senza tralasciare qualche incursione nelle singole carriere soliste dei fratelli e nelle loro più fortunate collaborazioni di band (“Jelaous” dio “Leave before you love me” col dj Marshmello, ad esempio). Arrivati al successo nel 2005, separati nel 2013, e ritrovati sei anni dopo col singolo “Sucker”, arrivato al primo posto nella Billboard Hot 100 e seguito dal successo dell’album “Happiness begins”, isono riusciti a catalizzare almeno oltre oceano l’attenzione dei loro straordinari secondi anni Duemila, quando mega hit come “S.O.S.