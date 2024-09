Ho detto no Federica Sciarelli netto rifiuto al programma Rai | Per la mia credibilità

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 24 settembre 2024)tornerà domani, mercoledì 25 settembre, in onda su Rai 3 con il consueto appuntamento su Chi l’ha visto. Un appuntamento ormai decennale che non smettete di interessare i telespettatori. Il segreto non è solo nei temi trattati, ma anche nella bravura della conduttrice e della sua redazione che hanno saputo trasformare la redazione in unsempre più interattivo. >> “Dove pensa di essere andato?”. Grande Fratello, bufera su Clayton: la sua richiesta clamorosa lascia tutti increduli La popolarità diè forte non solo fuori dagli studi televisivi, ma anche in Rai. Da parte di undi punta è arrivata infatti una proposta. Proposta che lei ha rispedito al mittente. Lo ha confessato al settimanale Nuovo, al quale ha concesso una lunga intervista.