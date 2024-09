Gli innovatori che fecero l’impresa sostenibile in Appennino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Tre webinar e un laboratorio gratuiti su come pianificare la sostenibilità delle imprese, per aiutare in concreto le micro, piccole e medie imprese innel loro lavoro quotidiano. Questo il tema del terzo ciclo di incontri organizzati dallo Sportello Green per le Imprese del Brasimone, gestito dall’Ufficio comune sviluppo economico di Città metropolitana e Comune di Bologna e realizzato nell’ambito del progetto BIS - Bologna Innovation Square Brasimone, in collaborazione con l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo. Il tema del ciclo è ’Pianificare la sostenibilità delle imprese’, un argomento cruciale per esplorare le opportunità che la transizione green offre alle imprese dell’